Almenys 1 mort i 23 ferits per un atac rus a Zaporiyia (Ucraïna)

MADRID 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Un atac llançat la passada matinada per Rússia ha deixat almenys un mort i 23 ferits a la ciutat ucraïnesa de Zaporiyia, a l'est del país, segons han informat primer els autoritats locals i confirmat després el president del país, Voldimir Zelenski.
L'atac ha afectat dos edificis de cinc plantes i cinc habitatges individuals, segons ha explicat a Telegram el cap de l'administració regional ucraïnesa, Ivan Fedorov, i Zelenski ha afirmat que hi ha nens entre els ferits.
El bombardeig sobre Zaporiyia arriba menys de 48 hores després de l'atac massiu rus que va deixar 23 morts a la capital, Kíev, i és una demostració més que el president rus, Vladimir Putin, exhibeix una "total indiferència cap als paraules" enmig dels esforços internacionals de mediació, segons el president ucraïnès.
Per a Zelenski, resulta "absolutament evident que Moscou ha emprat el temps destinat a preparar una reunió de líders" entre tots dos per organitzar, en realitat, "nous atacs massius".
"L'única manera de reobrir una finestra d'oportunitat per a la diplomàcia és mitjançant mesures contundents contra els qui financen a l'exèrcit rus i sancions efectives contra el propi Moscou: sancions bancàries i energètiques", ha insistit el president ucraïnès.
Zelenski ha denunciat finalment una nova onada d'atacs generalitzats de Rússia a les regions de Volin, Dnipro, Donetsk, Yítomir, Ivano-Frankivsk, Kíev, Rivne, Sumi, Járkov, Jmelnitskyi, Cherkasi, Chernivtsi i Chernigov, particularment contra la infraestructura civil, mitjançant l'ocupació aproximada de 540 drons, vuit míssils balístics i 37 tipus de míssils creuer.