Almenys dotze morts en un atac rus amb bombes sobre la ciutat ucraïnesa de Zaporíjia

Volodymyr Tarasov / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys dotze persones han mort, inclosos tres menors, durant la matinada d'aquest dissabte en un atac amb bombes de les Forces Armades russes sobre la ciutat de Zaporíjia, en el qual s'ha vist afectat un edifici residencial de cinc pisos, segons han informat les autoritats regionals.
"Lamentablement s'ha confirmat la mort de dotze persones, inclosos tres nens (...). 14 persones més han resultat ferides i dues d'elles tenen pronòstic crític. Els metges lluiten per salvar-los la vida", ha afirmat el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, en un missatge publicat en xarxes socials.
Zelenski vincula directament aquest atac amb "l'aixecament de les sancions a les exportacions de dièsel". "Avui Rússia ha expressat la seva gratitud per l'aixecament de les sancions a les exportacions de dièsel llançant cinc bombes planadoras sobre edificis d'habitatges de Zaporíjia", ha ironitzat. L'atac ha causat danys en edificis residencials, infraestructures i instal·lacions ferroviàries, ha explicat Zelenski.
"Aquesta nit confirma un cop més que a Rússia es prenen qualsevol relaxació de la pressió com un missatge que poden seguir atacant, que poden seguir llançant bombes sobre les ciutats", s'ha lamentat. Per això demana "senyals diferents", perquè "Rússia entengui que ha de parar la guerra", que "senti pèrdues" i ha esmentat en aquest sentit els atacs ucraïnesos de llarga distància sobre objectius russos.
El cap interí de l'Administració Militar de la província, Mihailo Semikin, ha assenyalat que "els equips de rescat continuen les labors de recerca" a Zaporíjia.
L'anunci arriba després que les forces ucraïneses alertessin, entorn de les 5.00 hores (hora local), que avions tàctics russos havien llançat bombes planeadoras sobre la ciutat de Zaporíjia.
De moment, es desconeix l'abast total dels danys materials causat per l'atac, que es produeix amb prou feines un dia després d'una altra agressió amb bombes aèries guiades de l'Exèrcit rus, que van impactar també en zones residencials de Zaporíjia, matant almenys a una persona i ferint-ne a set més, entre elles un nen, segons va informar el diari 'The Kíev Independent' citant a funcionaris regionals.