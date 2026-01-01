Almenys 24 civils morts en un atac ucraïnès amb drons a Kherson

GOBIERNO PRORRUSO DE JERSÓN, UCRANIA
Tres drons, un d'ells incendiari, van impactar contra un hotel i una cafeteria on se celebrava una festa de Nit de Cap d'Any
MADRID, 1 gen. (EUROPA PRESS) -
Almenys 24 persones han mort i més de 50 han resultat ferides com a conseqüència d'un atac amb drons contra la localitat de Jorli, a Kherson, en la costa ucraïnesa del mar Negre controlada per les forces russes, segons han informat les autoritats prorusses de Kherson.
"Segons els informes preliminars hi ha més de 50 persones ferides i 24 morts (...). Molts han mort cremats vius. Hi ha un nen mort", ha explicat el governador prorús de Kherson, Volodimir Saldo, en un missatge publicat en el seu compte a Telegram.
La intensitat de les flames, que no han pogut ser extingides fins al matí del dijous, han impedit el rescat de les víctimes, ha relatat.
Saldo ha explicat que tres drons van impactar contra una cafeteria i un hotel en el qual "hi havia civils celebrant l'Any Nou". "Un dels drons estava carregat amb una barreja incendiària com la utilitzada aquest estiu per Kíev per cremar els nostres camps. Ara han cremat deliberadament a persones", ha assegurat Saldo, que ha comparat aquest atac amb el de la Casa Sindical d'Odessa.
Saldo ha denunciat que "així és la pau que (el president ucraïnès, Volodimir) Zelenski diu voler". "Kíev segueix parlant de pau. Que el món vegi què tipus de 'pau' ofereixen: 24 morts, desenes de ferits, dones, nens, un atac contra una celebració d'Any Nou", ha retret.
El dirigent prorús ha anunciat la declaració de dos dies de dol els dies 2 i 3 de gener a la regió de Kherson. "La regió plora amb les víctimes. Totes les víctimes estan rebent l'atenció necessària", ha anunciat.
El Ministeri de Defensa rus ha informat en el seu últim part de la intercepció de 168 drons durant la passada nit, la majoria (61) a la regió de Krasnodar, seguida de la del mar d'Azov (24), Tula (23), Crimea (16) i Moscou (12).
El Comitè d'Investigació rus ha obert ja una investigació per "atemptat terrorista amb resultat de mort de més de 20 civils".
Les autoritats ucraïneses no han respost de moment a aquestes informacions, però sí han confirmat la mort d'un home de 31 anys que atribueixen a un atac d'un dron rus precisament en Kherson. En concret l'atac es va produir en el districte de Dnipró de Kherson, segons ha informat el governador militar ucraïnès de Kherson, Oleksandr Prokudin.