Un nou atac rus a gran escala deixa almenys 12 morts i més de 50 ferits a Ucraïna

Rússia tomba uns 200 drons ucraïnesos des de dissabte al vespre, set dirigits cap a Moscou

MADRID, 25 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys dotze persones han mort i més de mig centenar han resultat ferides durant la matinada d'aquest diumenge arran d'un atac a gran escala de les forces armades russes sobre la capital ucraïnesa, Kíiv, i altres ciutats del país, segons han informat les autoritats locals i estatals.

El Ministeri d'Exteriors ucraïnès ha constatat el llançament d'uns 350 projectils contra la regió de Kíiv, capital inclosa, i unes altres set regions del país, durant una nova onada d'atacs nocturns després de la que va tenir lloc dissabte, una de les més intenses del conflicte. Concretament, les forces de defensa aèria de l'exèrcit d'Ucraïna han confirmat l'enderrocament de 45 míssils de creuer russos i la neutralització de 266 dels 298 drons russos llançats contra el país.

"Lamentablement, quatre persones han mort com a resultat d'un atac enemic a la regió de Kíiv aquesta nit", ha anunciat el governador regional, Mikola Kalashnik, en un comunicat difós a Telegram.

En la mateixa publicació, Kalashnik ha concretat que dues persones "van ser descobertes mentre extingien un incendi al districte d'Obúkhiv" i una altra persona va morir a la zona de Buchanan, sense que hagi transcendit de moment més informació sobre les víctimes mortals.

Entre els ferits es troben un home de 59, que va ser aconseguit per la metralla al districte de Bila Tserkva, i que va patir diverses ferides a la cara. "Es proporciona tota l'assistència mèdica necessària al lloc, sense necessitat d'hospitalització", es llegeix en el comunicat.

Al mateix districte de Bila Tserkva, cinc persones més van resultar ferides, entre elles dos menors d'edat. Dues dones van resultar ferides al districte de Fastiv i dues més n'han sortit il·leses al districte de Buchanan. Exteriors ha confirmat almenys setze ferits a la regió.

Si bé no s'han registrat víctimes mortals ni ferits en altres punts de la capital, els atacs russos sí que han afectat altres zones com Brovarski i Obukhivski. Les autoritats estimen ara com ara almenys onze ferits identificats a la capital ucraïnesa.

"Al lloc de l'emergència s'han desplegat efectius del servei estatal d'smergències, equips d'investigació i operatius i equips mèdics", ha afegit el governador, que ha apuntat que els atacs aeris continuen i que donarà "informació més detallada més endavant".

Per la seva banda, el servei estatal d'emergències d'Ucraïna ha notificat la mort d'una persona de 77 anys a la regió de Mikolaiv, on a més s'han comptat almenys cinc ferits, inclosa una adolescent. Entre els ferits, hi ha dues dones en estat greu.

A la regió de Khmelnitski han mort quatre persones i cinc més han resultat ferides. Sis domicilis particulars van ser destruïts i més de vint cases, una institució educativa i automòbils han resultat danyats. Un altre mort ha estat identificat a Mikolaiv, on cinc persones més han estat ferides.

Poc després, el servei d'emergències d'Ucraïna ha informat de la mort de tres menors d'edat a Jitómir, de 8, 12 i 17 anys, on una altra desena han acabat hospitalitzades.

A conseqüència dels llançaments sobre aquest territori, fins a 210 persones han hagut de ser evacuades de les seves llars i diversos edificis residencials han quedat destruïts.

Paral·lelament, el cap de l'Administració Estatal Regional de Khmelnitski, Sergei Tiurin, ha informat --també a través de Telegram-- que la regió ha estat "objecte de bombardejos hostils russos, que han provocat la destrucció d'infraestructura civil i han causat morts i ferits".

En concret, informes preliminars recollits per les autoritats locals assenyalen la defunció de quatre persones i l'hospitalització de cinc més, una d'elles en estat greu, que presenten ferides de metralla.

Quant als danys materials, "sis edificis residencials privats han estat destruïts i més de vint cases han estat malmeses", segons Tiurin.

RÚSSIA TOMBA MÉS DE 200 DRONS DES DE DISSABTE A LA TARDA

L'agressió massiva de Rússia té lloc després que les forces de defensa russes hagin anunciat l'enderrocament de 110 vehicles aeris no tripulats ucraïnesos des d'aquesta passada mitjanit a diferents regions del país, dels quals set es dirigien cap a la capital, Moscou, segons han informat les autoritats del Kremlin.

Setze drons van ser neutralitzats sobre la regió de Tula, catorze sobre les regions de Briansk i Kaluga, i tretze sobre la regió de Tver, ha fet saber el Ministeri de Defensa rus en un comunicat.

Deu drons ucraïnesos van ser derrocats i interceptats sobre les regions de Bélgorod i Kursk, vuit sobre la regió d'Oriol, set sobre Crimea, dues sobre la regió de Smolensk i un sobre les regions de Lípetsk, Nijni Nóvgorod i Nóvgorod.

El Ministeri de Defensa ha recalcat que, des del vespre fins a la mitjanit d'aquest dissabte, va derrocar uns altres 95 avions no tripulats ucraïnesos.

Aquest intercanvi d'atacs té lloc un dia després que Ucraïna informés de tretze morts per atacs russos al llarg d'aquest dissabte, dia en què Kíiv va patir un dels "atacs combinats més massius contra la capital", en paraules del cap de l'Administració Militar de la ciutat de Kíiv, Timur Tkachenko.

Igualment, aquest encreuament d'atacs ha tingut lloc després de l'intercanvi de 307 presoners per cadascuna de les parts en la segona fase de l'acord entre les dues parts per a l'entrega de 2.000 persones, després de celebrar a Turquia els primers contactes directes en més de tres anys.

Divendres passat ja van intercanviar 390 presoners --un total de 697 persones de tots dos costats que han pogut tornar a casa seva-- i aquest diumenge han anunciat que faran el tercer intercanvi.