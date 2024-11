Ucraïna alerta de possibles inundacions a zones de Donetsk i Dnipró arran d'un atac rus en una presa

MADRID 11 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la regió ucraïnesa de Donetsk han alertat de possibles inundacions a la zona i també a la província veïna de Dnirpó arran d'un presumpte atac de les forces de Rússia contra la presa de Kuràkhove, situada a la localitat homònima i en aigües del riu Vovcha.

Així ho ha assegurat el governador de Donetsk, Vadim Filashkin, a través de Telegram, on ha subratllat que l'atac sobre la presa "amenaça potencialment els residents" de diverses localitats prop del riu Vovcha, que en alguns trams ja ha augmentat en més d'un metre.

No obstant això, Filashkin ha subratllat que ara per ara no s'han registrat inundacions, tot i que les autoritats segueixen de prop l'evolució del cabal del riu i estan alerta davant qualsevol intervenció. "Mantinc la situació sota control personal", ha assenyalat.