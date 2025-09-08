Ucraïna acusa Rússia de llançar prop de 150 drons contra el país en les darreres hores

MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Ucraïna han acusat aquest dilluns Rússia de llançar prop de 150 drons contra el país durant les darreres hores, abans de destacar que els seus sistemes de defensa aèria han destruït més de 110 aparells, sense pronunciar-se per ara sobre possibles víctimes o danys materials.
La Força Aèria ucraïnesa ha assenyalat a Telegram que les tropes russes han llançat 142 drons kamikaze contra territori ucraïnès i ha especificat que 112 han estat abatuts, si bé ha manifestat que s'han registrat impactes en almenys set punts del país.
Així, ha assenyalat que un total de 26 drons han impactat en aquestes zones, mentre que un altre lloc ha rebut les restes d'un dels aparells. "Hi ha múltiples drons a l'aire. L'atac continua", ha advertit, sense que ara com ara Moscou s'hagi pronunciat sobre aquesta nova onada d'atacs.