Ucraïna acusa Rússia de cometre un crim de guerra en bombardejar un hospital a Khàrkiv

MADRID 30 març (EUROPA PRESS) -

Les autoritats militars ucraïneses han acusat Rússia de cometre un nou crim de guerra en atacar un hospital durant el seu últim bombardeig sobre la regió de Khàrkiv, que ha deixat almenys dos morts i 25 ferits.

L'atac rus es va produir dissabte a la nit a diferents zones de la segona ciutat més gran d'Ucraïna, situada al nord-est del país. Els morts són un home de 67 anys i una dona de 70. Entre els ferits es troben una jove de quinze anys que està en estat greu a l'hospital.

En un comunicat de condemna, l'Estat Major de les forces armades d'Ucraïna declara que "el bombardeig deliberat i selectiu d'un centre mèdic ucraïnès per part de l'exèrcit rus se suma a la llarga llista de crims vils i cínics comesos pels russos des de l'inici de la invasió no provocada d'Ucraïna".

"Els crims de guerra no prescriuen. Les proves pertinents es transferiran als organismes internacionals de justícia penal", segons el comunicat.

Rússia no s'ha pronunciat sobre aquest atac i l'últim informe bèl·lic de Moscou es limita a anunciar la destrucció de sis drons ucraïnesos sobre les regions de Bélgorod, Briansk i Saràtov.

Prèviament, el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va informar que Rússia havia llançat 172 drons d'atac; "Aquests atacs massius amb drons s'han convertit en una realitat gairebé diària. A més, persisteixen les amenaces de míssils, incloent balístics", ha dit en el seu compte d'X.

"Rússia ataca les posicions de tots els que volen posar fi a aquesta guerra. És impossible ignorar centenars de (drons) Shaheds cada nit. Esperem una resposta. Treballem per aconseguir-la", ha postil·lat.

Divendres passat, el mandatari ucraïnès va assegurar que no contempla una negociació per acabar amb la guerra cara a cara amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, ja que és complicat obtenir respostes. "És com jugar al ping-pong", va comparar.