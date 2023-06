Turquia, Suècia i l'OTAN es reuniran el 12 de juny per discutir l'entrada d'Estocolm a l'Aliança Atlàntica

MADRID, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, i el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, han acordat la celebració, el pròxim 12 de juny, d'una trobada trilateral amb Suècia per discutir l'aixecament del veto turc a la incorporació d'aquest país a l'Aliança Atlàntica.

L'anunci l'ha fet aquest diumenge Stoltenberg després d'una reunió amb el mandatari a Ankara -- i que ha comptat amb la presència dels ministres d'Exteriors i Defensa de Turquia, Hakan Fidan i Yasar Güler--.

Durant la reunió, Stoltenberg ha assegurat al mandatari que "Suècia ha complert amb les responsabilitats" en relació amb els motius presentats per Turquia per vetar l'entrada de Suècia a l'OTAN, entre els quals política d'acollida a individus buscats per Ankara per pertinença al Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) i afiliats, grups considerats pel Govern turc com una organització terrorista.

"Suècia ha adoptat mesures concretes i les seves lleis han canviat", ha manifestat Stoltenberg després de reiterar que l'OTAN "és completament conscient de les legítimes preocupacions de Turquia en aquest sentit", recull l'agència oficial de notícies turca Anatolia.