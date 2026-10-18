Pugen a 5 els morts per les inundacions a Istanbul (Turquia)

Moe Zoyari / Zuma Press / Europa Press
MADRID 18 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys 5 persones han mort en les greus inundacions que han afectat la ciutat d'Istanbul (Turquia), provocades per les intenses pluges que van començar el passat 14 d'octubre, segons l'últim balanç oficial.
En les últimes hores s'ha recuperat el cos d'un home de 30 anys i nacionalitat turcmana identificat com Murat Babajanov, desaparegut després de la crescuda del riu Ayazaga, a la part europea de la ciutat.
El cos ha estat localitzat a l'estuari del Corn d'Or, a l'estret del Bòsfor dominat per la ciutat.
El governador d'Istanbul, Davut Gül, ha confirmat que s'ha trobat l'última víctima mortal i ha destacat que hi ha almenys dues persones més desaparegudes.