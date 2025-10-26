El PKK anuncia la retirada de totes les seves forces de Turquia per avançar en el procés de pau

MADRID 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) ha anunciat aquest diumenge la retirada de tots els seus combatents de les seves posicions a Turquia en un pas més en el procés de pau entre l'Estat turc i el grup armat que va anunciar al maig la seva dissolució i la fi de quaranta anys de lluita armada.
En una roda de premsa escenificada al nord de l'Iraq amb dues grans fotografies del seu històric líder empresonat, Abdulá Ocalan, la cúpula del PKK han destacat els "passos significatius de transcendència històrica" que han donat per aconseguir una "societat de pau i democràtica", al que ara se suma la declaració de retirar-se de Turquia.
"Estem duent a terme la retirada de totes les nostres forces a Turquia, que representen un risc de conflicte dins de les fronteres turques i són vulnerables a possibles provocacions", resa la declaració del grup armat kurd, llegida als mitjans per l'integrant del seu Consell Executiu Sabri Ok, i publicada a través de l'agència de notícies Firat.