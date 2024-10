Turquia mata més de 200 suposats terroristes kurds per l'atemptat a Ankara

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha confirmat aquest dilluns que les forces militars del país han aconseguit "neutralitzar" més de 200 suposats terroristes kurds en un seguit d'atacs en resposta a l'atemptat perpetrat pel Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) contra una de les principals instal·lacions de Turkish Aerospace Industries (TAI) a Ankara.

En concret, el president Erdogan ha detallat que les forces armades de Turquia han atacat més de 470 ubicacions relacionades amb el PKK --considerat per Ankara com una organització terrorista--, on un total de "213 terroristes han estat neutralitzats", segons informacions recollides per l'agència turca de notícies Anatolia.

"No rebrem cap missatge del terrorisme, d'assassins amb les mans ensangonades. Els barons del terrorisme no dissenyaran la política turca, no construiran murs de discòrdia entre 85 milions de persones, no podran desviar el nostre país del seu camí", ha assenyalat Erdogan.

Finalment, el mandatari turc ha incidit que les autoritats del país tiraran endavant "amb determinació" els avenços en el sector de la defensa. "És el motiu d'orgull del nostre país al món", ha resolt Erdogan.