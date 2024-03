Turquia celebra aquest diumenge eleccions locals amb tota l'atenció centrada en l'Alcaldia d'Istanbul

Erdogan espera recuperar-se de la seva derrota política més gran i dominar la ciutat, governada per l'opositor Ekrem Imamoglu



MADRID, 31 març (EUROPA PRESS) -

Turquia va aquest diumenge a les urnes per unes eleccions municipals que tenen la ciutat d'Istanbul com a gran protagonista cinc anys després de la pitjor derrota de Recep Tayyip Erdogan, que el 2019 va veure com perdia aquest bastió polític davant l'opositor Ekrem Imamoglu.

Imamoglu, llavors candidat del Partit Republicà del Poble (CHP), es va convertir en una de les grans esperances opositores en vèncer el candidat d'Erdogan, Binali Yildirim, però mai no va acabar concretant les esperances dipositades en ell a nivell nacional. Kemal Kiliçdaroglu va acabar representant el partit en les presidencials del 2023, i va ser derrotat per Erdogan enmig d'un ambient de decepció generalitzada amb una oposició que compareixia com un front unit en la seva gran oportunitat contra el mandatari i que s'ha esquerdat des de llavors.

Ara, Erdogan intentarà recuperar la ciutat a través de l'exministre d'Urbanisme Murat Kurum, en una cursa, ara mateix, en situació d'empat tècnic en les enquestes, com va demostrar un recent sondeig d'ASAL que concedia a Imamoglu un 41,9 per cent, només un punt percentual de diferència respecte del seu rival, amb un 40,8 per cent.

Imamoglu es presenta a aquests comicis en una posició més feble que fa cinc anys perquè aquest cop, en principi, no tindrà el suport obert dels partits prokurds que, desencantats amb el CHP i partícips de la descomposició opositora dels últims mesos, han decidit presentar els seus propis candidats, començant per l'antic Partit Democràtic del Poble --ara Partit de la Igualtat i la Democràcia (DEM)--, que compareix a través de la diputada Meral Danis Bestas.

La decisió del DEM, expliquen analistes a l'agència kurd-iraquiana Rudaw, té també a veure amb una promesa tàcita per part del Govern turc sobre la possibilitat d'obrir una solució al conflicte armat que Ankara manté obert des de fa anys amb el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) si el DEM s'"absté" d'atorgar el seu suport explícit a Imamoglu.

No obstant això, les dades dels analistes apunten que gran part de l'electorat kurd podria donar l'esquena al seu partit i votar igualment per l'alcalde, atès que les enquestes només concedeixen a Bestas un 3 per cent del vot, mentre que altres experts no descarten la possibilitat que el DEM hagi presentat aquesta diputada, de perfil baix, com una maniobra per donar una aparença de "neutralitat" mentre dona suport a l'ombra a Imamoglu.

El candidat d'Erdogan té els seus propis problemes, resumits en l'aparició d'una nova formació política de tall religiós-conservador: el Nou Partit del Benestar (YRP), que podria arrabassar vots a Kurum a través del desencantament de l'electorat tradicional del partit del president, Justícia i Desenvolupament (AKP) amb la gestió econòmica del mandatari. Les enquestes donen a aquesta formació aproximadament el mateix percentatge que a la candidata prokurda, un 3 per cent de les paperetes.

Els comicis locals a Istanbul són tan importants que han desplaçat en transcendència les eleccions que tindran lloc a l'Alcaldia de la capital del país, Ankara, en mans del també alcalde del CHP Mansur Yavas, principalment perquè els sondejos ara mateix li concedeixen un còmode avantatge respecte del candidat d'Erdogan, Turgut Altinok. I, per donar una altra explicació, a nivell merament pressupostari, Istanbul representa un gegant urbà, amb unes arques anuals estimades en 15.000 milions d'euros, a les quals ni tan sols la capital (2.600 milions d'euros) pot aspirar.