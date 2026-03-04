Turquia anuncia que els sistemes de l'OTAN han destruït un míssil balístic iranià

Bernd von Jutrczenka/dpa - Arxiu
MADRID 4 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Turquia han anunciat aquest dimecres que els sistemes de defensa aèria de l'OTAN han destruït un míssil balístic disparat des de l'Iran que "es dirigia al seu espai aeri" després de sobrevolar l'Iraq i Síria, en el primer incident d'aquesta mena des de l'esclat del conflicte al Pròxim Orient arran de l'ofensiva llançada el 28 de febrer pels EUA i Israel contra el país centreasiàtic.
El portaveu de la Presidència, Burhanettin Duran, ha detallat en un comunicat que un fragment del míssil "ha caigut en al districte de Dortyol, a Hatay, sense registrar víctimes o ferits", i ha aplaudit "la determinació i capacitat de Turquia per garantir la seguretat del país".
Així, ha afirmat que "es prendran les mesures per defensar el territori i l'espai aeri turcs sense vacil·lació". "Qualsevol acte hostil serà respost de conformitat amb el dret internacional. Durant aquest procés, continuaran les consultes i la cooperació amb l'OTAN i altres aliats.
"Reiterem el nostre advertiment a totes les parts perquè s'abstinguin de prendre mesures que puguin intensificar les tensions a la regió i estendre el conflicte a una zona més àmplia. És fonamental que totes les parts actuïn amb responsabilitat", ha apuntat.
Duran ha destacat que el president turc, Recep Tayyip Erdogan, continua fent "intensos esforços diplomàtics per garantir la pau, l'estabilitat i el diàleg a la regió". "Sota el seu lideratge, el nostre país exerceix un paper actiu en la prevenció de l'escalada de tensions, la protecció de la població civil i la resolució de disputes per mitjans pacífics", ha sostingut".