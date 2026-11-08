Publicat 08/11/2026 09:17

Almenys nou morts i cinc ferits en un accident de trànsit en l'est de Turquia

Archivo - Arxivo - Els serveis d'emergència rescaten les víctimes dels vagons d'un tren que van bolcar prop d'una localitat a la província de Tekirda?, Turquia, 9 de juliol 2018 (arxiu)
Engin Ã–Zmen / Zuma Press / Europa Press - Arxiu

MADRID 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys nou persones han mort i cinc han resultat ferides en un accident de trànsit en el qual s'han vist implicats un camió i un minibús, en una autopista a l'est de Turquia.

L'accident ha tingut lloc entre les ciutats de Van i Özalp, amb el primer balanç de morts apuntant a set. No obstant això, segons ha informat el mitjà turc Aydinlik, el nombre de morts ha estat elevat en última instància a nou.

El governador de Van, Ozan Balci, ha informat que, segons les primeres conclusions, "l'accident es va produir entre un camió i un minibús de passatgers a causa de les fortes pluges i les condicionis relliscoses de la carretera".

Així, ha lamentat la pèrdua de les cinc dones i quatre homes morts i ha especificat que els cinc ferits, tres dones i dos homes, es troben rebent atenció mèdica a l'hospital.

Balci ha assegurat que s'estan duent a terme les investigacions pertinents per esclarir els fets.

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