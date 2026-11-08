Almenys nou morts i cinc ferits en un accident de trànsit en l'est de Turquia

Engin Ã–Zmen / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID 8 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys nou persones han mort i cinc han resultat ferides en un accident de trànsit en el qual s'han vist implicats un camió i un minibús, en una autopista a l'est de Turquia.
L'accident ha tingut lloc entre les ciutats de Van i Özalp, amb el primer balanç de morts apuntant a set. No obstant això, segons ha informat el mitjà turc Aydinlik, el nombre de morts ha estat elevat en última instància a nou.
El governador de Van, Ozan Balci, ha informat que, segons les primeres conclusions, "l'accident es va produir entre un camió i un minibús de passatgers a causa de les fortes pluges i les condicionis relliscoses de la carretera".
Així, ha lamentat la pèrdua de les cinc dones i quatre homes morts i ha especificat que els cinc ferits, tres dones i dos homes, es troben rebent atenció mèdica a l'hospital.
Balci ha assegurat que s'estan duent a terme les investigacions pertinents per esclarir els fets.