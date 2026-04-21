Una turista canadenca i un tirador mexicà morts en un tiroteig a la piràmide de Teotihuacán (Mèxic)

MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -
Un individu ha matat a una turista canadenca i posteriorment s'ha llevat la vida durant un incident ocorregut aquest dilluns a la zona arqueològica de la Piràmide de la Lluna de Teotihuacán, als afores de la Ciutat de Mèxic; mentre que les autoritats del país han elevat el saldo preliminar de sis ferits a un total de tretze persones lesionades.
D'acord amb la informació inicial donada a conèixer en un comunicat pel Gabinet de Seguretat del Govern federal de Mèxic, "un home ha realitzat trets en el lloc" dels fets, on "s'ha assegurat un arma de foc, un arma blanca i cartutxos útils", i, posteriorment, "es va llevar la vida", mentre que una dona de nacionalitat canadenca "va perdre la vida" en el transcurs del succés.
Així mateix, en l'última actualització de la Secretaria de Governació, s'han registrat tretze persones "lesionades", de les quals vuit encara romanen hospitalitzades.