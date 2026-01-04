El TSJ de Veneçuela exigeix que Delcy Rodríguez assumeixi la presidència del país davant de la "absència forçosa" de Mad

Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Arxiu
MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) de Veneçuela ha exigit aquest dissabte que sigui la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, qui assumeixi la presidència davant de l'"absència forçosa" del president Nicolás Maduro, detingut aquest dissabte junt amb la seva esposa, Cilia Flores, en el marc d'una operació militar executada durant la matinada per l'Exèrcit nord-americà que va ser acompanyada d'una sèrie de bombardejos contra la capital del país, Caracas, i els estats d'Aragua i La Guaira.
"S'ordena que la ciutadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta executiva de la República, assumeixi i exerceixi en condició d'encarregada totes les atribucions, deures i facultats, inherents al càrrec de presidenta de la República Bolivariana de Veneçuela, amb la finalitat de garantir la continuïtat administrativa i la defensa integral de la nació", ha exhortat la magistrada del TSJ Tania D'Amelio durant una intervenció per a la cadena estatal recollida per la premsa local.
El Suprem veneçolà empara la seva demanda en l'article 335 de la Constitució del país (CRBV), que estableix que "el règim jurídic aplicable per garantir la continuïtat administrativa de l'Estat i la defensa de la Nació, davant de l'absència forçosa del president de la República" es farà sobre la base d'"una interpretació sistemàtica i teleològica dels articles 234 i 239" de la Carta Magna veneçolana.
"En virtut de l'anterior (...), així com de l'article 5 de la Llei Orgànica del TSJ" i una vegada interpretats els preceptes constitucionals aplicables, D'Amelio ha conclòs que el fet "públic i notori" ocorregut aquest 3 de gener de 2026 "configura una situació excepcional, atípica i de força major, no prevista literalment en la CRBV", que requereix "certesa constitucional".
Per això, en una nota de premsa recollida per 'L'Universal', s'ordena que Delcy Rodríguez s'apropiï les funcions pròpies del president del país amb la finalitat de fer front a "qualsevol incertesa jurídica" i preservar l'ordre constitucional "en aquest moment transcendental del país".
Aquesta petició arriba després que el president nord-americà, Donald Trump, anunciés --després de la captura de Maduro-- que Estats Units "es farà càrrec" del Govern de la nació petroliera "perquè la transició sigui possible".