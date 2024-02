El TSE d'El Salvador confirma la victòria de Bukele amb més del 80 per cent de vots

MADRID, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem Electoral (TSE) d'El Salvador ha confirmat aquest divendres la victòria del president Nayib Bukele en les eleccions de diumenge passat amb el 82,66 per cent dels sufragis.

"Amb el cent per cent de les actes escrutades", "les dades de cada partit contendent en aquestes eleccions presidencials queden de la següent manera: partit Noves Idees, 2.701.725, amb un percentatge del 82,66", ha informat la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, en una roda de premsa.

Martínez ha declarat que, en compliment de les seves funcions, "el Tribunal, un cop més, ha respectat la voluntat del sobirà", fent "complir la llei i respectant aquest vot" atorgat als diferents candidats.

"Així s'ha expressat la voluntat d'un poble que ha acudit a les urnes, que ha sobrepassat el percentatge del 2019, i això per nosaltres és un èxit perquè la participació ciutadana s'ha d'anar enfortint en cada elecció", ha afegit la presidenta.

Per la seva banda, el president reelegit, Nayib Bukele, ha celebrat el triomf en el seu compte a la xarxa social X, amb una publicació en la qual ha subratllat la millora en els resultats obtinguts respecte de les eleccions del 2019.

"El 2019 vam guanyar la presidència en la primera volta, amb més vots que tots els altres partits junts. Però el 2024, guanyem amb pràcticament tots els vots de tots els partits del 2019 junts, incloent-nos-hi nosaltres mateixos", ha destacat Bukele, que ha conclòs el seu missatge donant les "gràcies a Déu" i les "gràcies al poble salvadorenc".

Després de Noves Idees, els resultats obtinguts pels partits restants queden de la següent manera, segons les dades publicades pel Tribunal Suprem Electoral: "FMLN (Front Farabundo Martí per a l'Alliberament Nacional), 204.167, amb un percentatge de 6,25 per cent; Arena, 177.881, amb un percentatge de 5,44 per cent; partit El nostre Temps, 65.076, amb un percentatge d'1,99 per cent. Els vots nuls van ser 60.027; és a dir, un 1,84 per cent. El partit Força Solidària, 23.473, amb un percentatge de 0,72 per cent; el partit FPS, 19.293, amb un percentatge de 0,59 per cent. Abstencions, 15.064, amb un percentatge de 0,46 per cent, i, els vots impugnats, 1.760, amb un percentatge de 0,05 per cent".

Bukele va imposar el març del 2022 un estat d'excepció que continua des de llavors, sense que hi hagi previsions que s'acabi. L'èxit de la seva estratègia de seguretat comporta uns 74.000 detinguts, el desmantellament de les bandes i índexs d'homicidis dels més baixos de l'Amèrica Llatina a través de la suspensió de drets fonamentals, com el d'expressió i organització.