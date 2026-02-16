El 'tsar de les fronteres' dels EUA defensa que els agents federals portin màscara per protegir-se d'agressions

Europa Press/Contacto/Holden Smith
MADRID, 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El conegut com a 'tsar de les fronteres' dels Estats Units, Tom Homan, ha al·legat aquest diumenge que, si bé no li agrada que els agents federals portin màscares que els tapin la cara, creu que han d'usar-la perquè "han de protegir-se" de les amenaces a les quals puguin haver de fer front, en el marc de les seves polèmiques operacions antimmigració que han acabat amb la mort de dos ciutadans nord-americans a Minneapolis.
"A mi tampoc m'agraden les mascaretes", ha afirmat en declaracions recollides per la cadena CBS, abans de defensar que els agents "han de protegir-se" al·legant que "les agressions contra agents del Servei d'Immigració i Control de Duanes (HISSI, per les seves sigles en anglès) han augmentat un 1500%, mentre que les amenaces contra ells han augmentat un 8000%", encara que no ha indicat ni la font ni el termini en el qual s'hauria produït tal augment.
D'altra banda, ha insistit a carregar contra les ciutats santuari --aquelles que restringeixen la seva cooperació amb Washington a l'hora de fer complir les dures lleis migratòries del Govern-- a les quals ha acusat d'estar propagant "amenaces a la seguretat pública".