Trump i Zelenski recolzen celebrar una reunió trilateral amb Putin per tancar un acord de pau

MADRID 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, han recolzat aquest dilluns celebrar una reunió trilateral juntament amb el mandatari rus, Vladímir Putin, per intentar tancar un acord de pau que posi fi al conflicte d'Ucraïna, iniciat al febrer de 2022.
"Crec que si tot surt bé avui, tindrem una (reunió) trilateral i crec que (amb això) hi haurà una possibilitat raonable d'acabar la guerra quan ho fem", ha subratllat el magnat republicà davant de Zelenski des del Despatx Oval.
En aquest sentit, Trump ha instat a treballar tant amb Kíiv com amb Moscou per tancar un acord que permeti posar fi als combats en el front ucraïnès. "Tindrem una pau duradora. Espero que sigui immediata. Espero que no hagin de continuar (els atacs)", ha dit el president nord-americà.
Per la seva banda, Zelenski ha dit que Ucraïna "està llesta" per dur a terme una reunió trilateral. "Crec que hem demostrat que som gent forta i recolzem la idea dels Estats Units, personalment del president Trump, d'aturar aquesta guerra", ha destacat en declaracions a la premsa.