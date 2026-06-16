Trump i Zelenski mantenen una reunió durant la cimera del G7 a França

MADRID 16 juny (EUROPA PRESS) -
Els presidents dels Estats Units (EUA) i Ucraïna, Donald Trump i Volodímir Zelenski, respectivament, han mantingut aquest dimarts una reunió durant la cimera del G7 a França, segons unes fotografies publicades pel mandatari ucraïnès, sense que fins ara n'hagin transcendit més detalls.
"Sempre és important coordinar posicions", ha dit Zelenski en un missatge per les xarxes socials amb les fotografies, on se'l veu parlant amb Trump en presència del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, i el secretari del Consell de Seguretat i Defensa ucraïnès, Rustem Umérov .
El mateix Trump ha assenyalat aquest dimarts que Rússia ha d'acordar la fi de la guerra a Ucraïna en adduir que tant l'exèrcit rus com l'ucraïnès registren moltes baixes cada mes, a més d'assegurar que centrarà el focus en la situació després de tancar l'acord de pau amb l'Iran.
Per la seva banda, Zelenski ha revelat recentment que va proposar als seus socis que convidessin el president rus, Vladímir Putin, a la cimera del G7 aprofitant la presència de totes les parts interessades a participar en un eventual negociació.