MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La ciutat de Shenzhen (Xina) acapara l'atenció mundial aquest dimecres amb una cimera històrica entre els presidents dels EUA, Donald Trump; la Xina, Xi Jinping; i Rússia, Vladímir Putin, en una reunió sense precedents entre els líders de les tres grans potències nuclears, amb la vista posada en la fi de la guerra a Ucraïna i l'Iran, amb el ressó de cites que van marcar l'esdevenir geopolític mundial durant el segle XX.
Enmig de les comparacions amb la conferència de Ialta, que el 1945 va marcar els últims compassos de la Segona Guerra Mundial, la reunió se centrarà en el control de les armes nuclears, un dels afers que més interessa a Washington i en què ha aconseguit negociar amb la Xina, potència en auge i sobre la qual hi ha dubtes de la veritable capacitat del seu arsenal, més després que els EUA i Rússia descartessin el Nou START.
La diplomàcia de la Xina, amfitriona d'aquesta cimera, projecta el seu poder internacional en asseure els tres líders a la mateixa taula, i ha indicat que els tres caps d'estat "mantindran un intercanvi d'opinions en profunditat sobre qüestions importants que afecten la pau mundial".
En aquest sentit, Putin ha apuntat als "grans beneficis potencials" de la reunió després de reivindicar que puguin "intercanviar opinions i resoldre qualsevol desacord en política, economia i seguretat buscant compromisos i equilibrant interessos".
Per la seva banda, el dirigent nord-americà s'ha congratulat d'incloure la Xina a una reunió sobre el control d'armes, cosa que fa anys que reclama, i ha afirmat que mirarà d'influir Rússia per posar fi a la guerra a Ucraïna. "Crec que estem molt a prop d'aconseguir-ho. Mantindrem una bona reunió sobre aquest assumpte", ha declarat.