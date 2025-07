Trump i Von der Leyen coincideixen que l'acord comercial està "al 50 a 50" abans de reunir-se a Escòcia

MADRID 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Els presidents dels EUA i la CE, Donald Trump i Ursula von der Leyen, han coincidit que les possibilitats signar el seu acord comercial estan "al 50 a 50", tot just abans de reunir-se a Turnberry (Escòcia) a pocs dies que expiri l'ultimátium de l'1 d'agost del mandatari nord-americà.

"Ho sabrem d'aquí a una hora", ha dit acompanyat de la presidenta de la CE en una breu roda de premsa conjunta abans d'asseure's a negociar. El nord-americà, com diu des de fa mesos, ha insistit que el més important per a ell és un acord "just", en entendre que el seu país té desavantatge comercial.

"Queden tres o quatre punts conflictius. Prefereixo no entrar en ells. Els discutirem. Però crec que el principal escull és la justícia", i ha afegit que el seu país ha travessat "moments molt difícils" amb Europea en matèria comercial. "I m'agradaria que es resolguessin".

"Estats Units té un dèficit i hem de reequilibrar-ho. Tenim una excel·lent relació comercial. És un volum enorme de comerç conjunt, així que hem de fer-ho més sostenible", ha dit.

VON DER LEYEN

Von der Leyen ha coincidit sobre les perspectives de la signatura però ha destacat l'extraordinària importància que comportaria la signatura entre Estats Units i la UE, "les dues economies més grans del món".

"I si ens fixem en els nostres mercats, és un mercat enorme: 800 milions de persones, incloent Estats Units i la Unió Europea. Així que tinc moltes ganes de treballar amb vostè", ha afirmat.