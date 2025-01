Trump visita Los Angeles i promet resoldre "permanentment" el problema dels incendis forestals

MADRID 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha visitat Los Angeles, enmig dels devastadors incendis a la ciutat, on s'ha reunit amb el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, per referir-li que el seu nou govern arreglarà el problema "permanentment perquè no pugui tornar a passar una vegada i una altra".

"Un tremend nombre de vides s'han vist afectades. Molts immobles s'han vist afectats", ha asseverat el mandatari després de saludar el governador demòcrata després que el magnat critiqués la seva gestió després dels incendis forestals que tornen a arrassar la zona de Los Angeles, on els Bombers encara continuaven sense contenir del tot els focs iniciats fa més de dues setmanes.

Durant la seva breu trobada amb els mitjans, Trump ha agraït la presència del governador i ha destacat l'impacte dels incendis, a més de prometre que es prendrien mesures per evitar que es repetissin en el futur.

Així mateix, el mandatari ha aprofitat per criticar --sense proves fefaents-- les polítiques hídriques de Califòrnia i ha amenaçat amb retenir ajuda federal, va dir que vincularia qualsevol assistència a canvis en la gestió de l'aigua i a la implementació de lleis d'identificació de votants en l'estat.

Trump té previst recórrer la comunitat de Pacific Palisades, devastada pels incendis, i rebre una sessió informativa junt amb l'alcaldessa de Los Angeles, Karen Bass, funcionaris locals, així com legisladors de tots dos partits.

Aquest viatge és part d'una gira per zones devastades per desastres naturals, que va començar a Carolina del Nord, on Trump també va criticar la gestió de la FEMA i va suggerir posar fi al fet que siguin els estats els que se'n facin càrrec.

L'onada d'incendis de les últimes setmanes s'ha cobrat fins al moment 28 vides i ha destruït 15.000 edificis, però també s'ha colat en un debat polític que té com a teló de fons la tornada a la Casa Blanca del magnat republicà, obertament enfrontat amb Newsom.

De fet, durant la seva visita, Trump ha dit que condicionaria qualsevol fons al fet que Califòrnia canviï les seves polítiques de gestió de l'aigua i aprovi lleis d'identificació dels votants.

"Tinc una condició a Califòrnia, volem que tinguin identificació de votants. Ara mateix, la gent no té veu, perquè no se sap qui vota, i és molt corrupte. I també volem que alliberin l'aigua", ha dit.

Newsom, per la seva banda, ha agraït a Trump el suport i ha expressat optimisme sobre la possibilitat de treballar junts en les tasques de recuperació dels incendis forestals.