Trump veu Kirk com un "màrtir" i el seu assassinat com "un atac contra tota la nació"

La seva dona afirma que perdona l'autor dels trets
MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha descrit el comentarista ultradretà Charlie Kirk com un "màrtir", davant la multitud aplegada aquest diumenge a Arizona pel seu funeral en una intervenció en la qual ha considerat el seu assassinat com un atac a "tot" el país.
"El 10 de setembre del 2025, el nostre gran evangelista de la llibertat nord-americana va passar a ser immortal. Ara és un màrtir de la llibertat nord-americana. Sé que parlo en nom de tots els aquí presents quan dic que cap de nosaltres no oblidarà Charlie Kirk, i tampoc no ho farà la història", ha afirmat després d'assenyalar que no només va ser un atac contra un home sinó "contra tota la nostra nació".
Així mateix, l'inquilí de la Casa Blanca ha elogiat com, a causa de Charlie Kirk, certes universitats que "els agrada dir-se progressistes s'han convertit en bastions del conservadorisme". En aquests campus, "els demanava que s'acostessin i en comptes de silenciar-los els donava un micròfon i els deixava parlar. I en va convèncer molts. Era una cosa força sorprenent de veure", ha relatat.
Trump ha denunciat a més que "els radicals i els seus aliats en els mitjans de comunicació van mentir sobre ell perquè no volien que l'escoltéssiu ni aprenguéssiu res d'ell, perquè el que deia i fins i tot predicava tenia molt sentit".
El mandatari ha presenciat l'acte acompanyat del multimilionari Elon Musk, en la seva primera aparició conjunta des que el propietari de Tesla i X va deixar de ser assessor de la Casa Blanca pel paquet fiscal de Trump i les posteriors acusacions i retrets per les xarxes socials.
Preguntat per l'assassinat de Charlie Kirk, Musk ha considerat que "el van matar perquè les seves paraules van marcar la diferència, perquè donava llum a la gent, i el va matar la foscor".
També s'ha pronunciat la vídua del comentarista, Erika Kirk, que a l'escenari ha dit sobre l'home que va matar el seu marit: "El perdono perquè és el que va fer Crist i el que en Charlie hauria fet", ha afirmat, alhora que ha promès continuar amb el seu llegat.
Les autoritats nord-americanes han detingut un jove com a presumpte responsable de l'assassinat. L'home, de 22 anys i identificat com Tyler Robinson, ja ha estat acusat de diversos càrrecs i podria fer front a la pena de mort en cas de ser sentenciat. Els dirigents nord-americans atribueixen a Robinson una ideologia d'extrema esquerra que hauria motivat el crim.