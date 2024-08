Trump utilitza la crisi migratòria per atiar Harris: "És una marxista que deixarà les fronteres obertes"

MADRID, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units i candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, ha tornat a utilitzar la crisi migratòria per atiar la seva oponent demòcrata en les properes eleccions, la vicepresidenta Kamala Harris, a qui ha acusat d'haver permès una "invasió total" a la frontera.

"Hi ha una invasió del nostre país que té lloc a la nostra frontera sud. És una invasió total. I ara està començant a la nostra frontera nord també, a través de Canadà", ha dit Trump en una entrevista per a Fox News.

Trump ha insistit que Harris en la seva qualitat de "tsar de les fronteres" no ha sabut frenar una immigració, que va augmentar considerablement en els primers tres anys de l'Administració Biden. "És una marxista de fronteres obertes", ha dit.

"Estan buidant les seves presons als Estats Units a causa de la seva incompetència i les seves males polítiques frontereres. És una persona horrible, horrible per dirigir aquest país. No tindrem país si surt escollida", ha dit Trump, assegurant que durant aquests anys s'ha registrat l'entrada de "un número rècord de terroristes".

Segons el candidat republicà, són uns 20 milions de persones les que han creuat a través de la frontera sud, "moltes d'elles" procedents de "presons, institucions mentals i manicomis", a mesura que "altres països estan alliberant als seus presos de les seves presons".

En aquest sentit, ha destacat que durant el seu mandat, els Estats Units va tenir la frontera més segura de la seva història i com a mostra d'això, ha destacat, és el suport que ha rebut des de llavors de gairebé tots els cossos policials del país.

Al seu pas per la frontera a Arizona, Trump ha assegurat que ha vist coses que la gent no creuria. És un lloc "realment perillós", ha dit. "Ella és el tsar de la frontera, però ara vol negar-ho. En qualsevol cas, ella estava a càrrec de la frontera (...) Mai hi ha hagut una frontera tan insegura", ha dit.

Més enllà de la situació a la frontera, Trump també ha acusat a Harris de voler pujar els impostos a les grans empreses, les quals, ha dit, marxaran a altres llocs, la qual cosa afectarà a les ocupacions dels nord-americans i destruiran la indústria en favor de la Xina.