Trump ultima la seva investidura envoltat de la dreta internacional i els magnats de la tecnologia

El president electe anticipa un missatge d'unitat i concòrdia vuit anys després de proclamar una "matança americana"

MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

Donald Trump assumirà formalment aquest dilluns a Washington DC el càrrec com 47è president dels Estats Units (EUA) en una cerimònia marcada per la presència dels líders de la dreta internacional i els consellers delegats de les principals companyies tecnològiques del país i per un missatge d'unitat nacional, segons ha avançat el mandatari electe, lluny del to alarmista de la seva primera investidura el 2016.

Una missa a l'església de Saint George obrirà els prolegòmens d'una investidura que començarà al migdia (a les 18.00 a Espanya) a l'esplanada oest del Capitoli. Després d'escoltar l'himne nord-americà cantat pel tenor Christopher Macchio i 'America the Beautiful' per l'estrella de country Carrie Underwood, el jutge del Tribunal Suprem, John Roberts, prendrà jurament a Trump davant unes 200.000 persones.

La idea de concòrdia que Trump vol transmetre es materialitzarà amb l'arribada de Joe Biden i Kamala Harris, president i vicepresidenta sortints, tradició que el president electe es va saltar fa quatre anys després de denunciar frau electoral. Dues setmanes abans, centenars dels seus simpatitzants havien assaltat el Capitoli en un incident que va sacsejar els pilars de la democràcia nord-americana. La investigació contra Trump per incitar l'assalt ha acabat suspesa gràcies a la seva victòria en les eleccions del 2024.

El discurs no ha transcendit però Trump va avançar en una entrevista al desembre a NBC News que "l'èxit i la unitat" en seran els temes centrals. "Crec que tots dos van de la mà", va indicar el president electe abans d'avançar que també dedicarà unes paraules contra la migració il·legal, fenomen que Trump sempre ha vinculat a la inseguretat, però en cap cas descriurà el paisatge apocalíptic que va dibuixar en el discurs del 2016, quan va parlar d'una "matança americana" provocada pel crim, les drogues i la pobresa.

LA NOVA OLIGARQUIA

En el discurs de comiat davant la nació, Biden va alertar de l'emergència del que va descriure com una "oligarquia" de multimilionaris de Silicon Valley amb les 'quatre grans' al capdavant: Alphabet (Google), Amazon, Apple i Meta (Facebook). Els quatre consellers delegats d'aquestes tecnològiques --Sundai Pichar, Jeff Bezos, Tim Cook i Mark Zuckerberg-- seran presents en la inauguració després d'haver declarat lleialtat al president electe i del suport econòmic en campanya de l'home més ric del món i president de la xarxa social X, Elon Musk.

Musk, que ha facilitat a Trump més de 200 milions de dòlars durant la campanya a la reelecció, va ser assenyalat fa dues setmanes pel president francès, Emmanuel Macron, com el màxim exponent d'una "internacional reaccionària" que s'ha marcat com a objectiu destruir l'estat de dret a través de la desinformació. Macron va respondre en aquests termes al suport de Musk a l'ultradretà partit Alternativa per a Alemanya el copresident del qual, Tino Chrupalla, anirà a la cerimònia d'investidura.

La presència de líders estrangers no és gaire habitual en les inauguracions presidencials nord-americanes però Trump ha decidit exhibir la unitat de la dreta internacional que abandera: s'espera per exemple l'assistència del president de l'Argentina, Javier Milei, de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni o del president d'El Salvador, Nayib Bukele. El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, ha estat convidat però no assistirà a la cerimònia.

També hi haurà l'euroescèptic britànic Nigel Farage, l'agitador ultradretà francès, Éric Zemmour, o el president del bloc parlamentari europeu ultraconservador Patriotes per Europa, Santiago Abascal. No hi haurà representació de la primera línia de la Unió Europea. El president de la Xina, Xi Jinping, ha declinat la invitació i enviarà en el seu lloc el vicepresident del país, Han Zheng.