Trump tria Sean Duffy, excongresista i presentador de Fox, com a secretari de Transport

MADRID, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dilluns que ha triat a l'excongresista i presentador de Fox Sean Duffy com a proper secretari de Transport, enmig de les designacions proposades pel magnat des que va guanyar les eleccions presidencials, que necessiten el vistiplau del Senat.

"Prioritzarà l'excel·lència, la competència, la competitivitat i la bellesa en reconstruir les carreteres, túnels, ponts i aeroports dels Estats Units. Garantirà que els nostres ports i represas serveixin a la nostra economia sense comprometre la nostra seguretat nacional, i farà que els nostres cels tornin a ser segurs", ha declarat a través d'un comunicat publicat en el seu perfil de la xarxa social Truth Social.

Trump ha elogiat a Duffy com un "tremend i benvolgut servidor públic" i ha afirmat que va ser "una veu respectada i un comunicador en la Conferència Republicana" durant el seu temps en el Congrés. L'elecció del futur president estadounidnese, que es va exercir com a president del subcomité de supervisió i investigacions i del comitè de serveis financers de la Càmera de Representants, no té experiència en el camp del transport.

Segons fonts consultades per la cadena de televisió nord-americana CNN, aquest dilluns ha estat l'últim dia de Duffy com a treballador de Fox News. El dimecres de la setmana passada va ser el seu últim dia en Fox Business i, posteriorment, va tenir una reunió per al lloc de secretari de Transport.

Si el Senat confirma el seu nomenament, supervisarà projectes que involucren a empreses dirigides pel multimilionari Elon Musk, aliat de Trump que ha estat triat pel president electe per dirigir un nou Departament d'Eficiència Governamental. Les empreses de Musk tenen milers de milions de dòlars en contractes amb el Govern federal en diverses agències, inclòs el Departament de Transport.