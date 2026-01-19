Trump trasllada a Noruega que ja no se sent obligat a "pensar només en la pau"

MADRID 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha traslladat al primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Store, que no considera necessari "pensar només en la pau" després de no rebre el Premi Nobel de la Pau, segons ha confirmat Oslo, que ha recordat que les autoritats no tenen cap responsabilitat en el lliurament del guardó, en plenes tensions per les exigències del magnat d'annexionar-se Groenlàndia.
"Benvolgut Jonas: atès que el seu país va decidir no donar-me el Premi Nobel de la Pau per haver aturat vuit guerres o més, ja no sento cap obligació de pensar només en la pau, si bé continuarà tenint un pes dominant, per poder pensar sobre què és bo i correcte per als Estats Units", diu en el missatge, segons recullen els mitjans noruecs.
Store ha recalcat que "la posició de Noruega sobre Groenlàndia és clara" i ha assenyalat que Oslo "defensa que l'OTAN faci passos de manera responsable per reforçar la seguretat i l'estabilitat a l'Àrtic", abans d'afegir que ha explicat"clarament" a Trump que el Premi Nobel de la Pau "és lliurat per un comitè del Nobel independent, i no pas pel Govern noruec".