Trump reclama a França que tanqui les fronteres perquè "els migrants s'han apoderat" del país

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha tornat a abordar aquest dilluns la crisi oberta a França per les protestes i aldarulls en les mobilitzacions d'estudiants i armilles grogues per insistir que l'origen d'aquesta inestabilitat es deu a la "migració descontrolada".
"Els migrants s'han apoderat de França. Han de tancar la frontera, i ràpid!", ha reclamat Trump en un missatge publicat a les seves xarxes socials.
El nou missatge del mandatari nord-americà és el segon que publica sobre la crisi a França en les últimes 24 hores. Diumenge a la tarda es va expressar en uns termes similars en assegurar que la migració està "calant foc" al país.
"La immigració de persones d'un món completament diferent, persones amb odi al cor, ha destrossat aquest país que una vegada va ser gran", ha afirmat el mandatari, abans de reclamar a les autoritats franceses que adoptin mesures immediates per revertir la situació. "Tanqueu les fronteres i preneu el control abans que sigui massa tard!", ha manifestat.