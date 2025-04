Trump torna a carregar contra Zelenski: "Si volien Crimea, per què no van lluitar per ella?"

MADRID 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha carregat novament contra el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, per la seva posició en contra de reconèixer la sobirania russa sobre Crimea i li ha retret que si volia conservar la península hauria d'haver lluitat per ella fa onze anys, quan va ser annexionada per Moscou "sense ni un sol tret".

"Ningú demana a Zelenski que reconegui Crimea com a territori rus, però si la volia, per què no van lluitar per ella fa onze anys quan va ser annexionada a Rússia sense ni un sol tret", ha manifestat Trump a través de Truth Social, la seva xarxa social.

El reconeixement de Crimea com a territori rus s'ha tornat un dels aspectes que probablement haurà d'acceptar Ucraïna a canvi d'un acord de pau per aturar la guerra iniciada el febrer del 2022, i sobre la qual Trump sempre ha afirmat tenir la clau per posar-hi fi.