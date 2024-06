Trump torna al Capitoli per primera vegada des de l'assalt del 2021 i destaca la "tremenda unitat" dels republicans

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha tornat aquest dijous al Capitoli per primera vegada des de l'assalt del 6 de gener del 2021 per reunir-se amb els republicans de la Cambra de Representants del Senat, i la seva primera visita a Washington des que es va convertir en el primer exmandatari del país a ser declarat culpable de 34 càrrecs pel suborn de l'exactriu porno 'Stormy Daniels'.

"Existeix una tremenda unitat en el Partit Republicà", ha manifestat en una roda de premsa posterior a reunions a porta tancada que ha mantingut amb els legisladors de la seva formació política. "Tenim una gran unitat, un gran sentit comú i hi ha molta gent molt intel·ligent en aquesta sala. Estimen al nostre país més enllà de tot la resta", ha declarat.

Després d'afirmar que els seus companys de partit volen "que aquest país torni a ser gran una altra vegada --i ho farem--", ha explicat que volen "veure les fronteres, un Exèrcit fort" i que "els diners no es malgastin a tot el món".

"La gent vindrà al nostre país, però ho farà legalment. No arribaran en massa des de les presons de tot Sud-amèrica i del món (...). Un gran número d'ells són terroristes i no ho permetrem", ha indicat d'acord amb el seu tradicional discurs en matèria migratòria.

Així mateix, ha agregat que el Partit Republicà vol "veure un èxit just" per al país, un fet que no tenen "en aquest moment", perquè considera que són "una nació que està en declivi", en "decadència", que "tothom riu" dels Estats Units i del líder, en referència a Joe Biden.

"Li donarem la volta (a la situació). Les enquestes semblen ser molt favorables a nosaltres. I no importa on miris, de fet molts estats que la gent pensava que no estaven en joc ho estan amb molta força. En alguns d'ells estem liderant", ha asseverat, ja que s'enfrontarà a l'actual mandatari en les eleccions presidencials de novembre d'aquest any.

Els legisladors republicans han explicat que Trump ha abordat el tema de la migració i l'economia, així com les diverses situacions legals que enfronta. Mentre que el magnat visitava el Capitoli, la campanya de Biden ha publicat un vídeo criticant la responsabilitat de Trump en l'assalt al Capitoli per part dels seus simpatitzants.

"El 6 de gener, Trump va calar foc a aquest país, avivant les flames de la divisió i l'odi, ara està tirant gasolina, prometent l'indult als extremistes que van intentar enderrocar al nostre Govern, incitant-los a intentar-ho de nou. No hi ha res més sagrat que la nostra democràcia. Però Trump està disposat a cremar-ho tot", ha expressat.