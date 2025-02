Trump titlla Zelenski de "dictador" per no fer eleccions i l'insta a actuar

MADRID 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha acusat el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, de ser un "dictador" si no fa eleccions i l'ha instat a actuar amb rapidesa si no es vol quedar "sense país"; a més d'acusar-lo d'"entrar en una guerra que no es podia guanyar".

El mandatari nord-americà ha publicat un missatge a través de les xarxes socials en el qual recomana a Zelenski "moure's ràpid" i ha posat en valor que Washington ja negocia "amb èxit" la fi de la guerra amb la part russa, cosa que "només Trump i l'administració Trump poden fer".

En aquest punt, el magnat ha posat en valor els seus propis esforços per posar fi a les hostilitats a Ucraïna, que ja s'acosta al tercer any de guerra, i ha aprofitat per acusar el seu predecessor, Joe Biden, i les potències europees de no haver intentat resoldre el conflicte.

"Estimo Ucraïna, però Zelenski no ho ha fet gens bé, el seu país està destrossat i milions han mort innecessàriament", ha dit un Trump que, a més, ha acusat el Govern ucraïnès d'haver "perdut" la "meitat" dels 350.000 milions de dòlars que, assegura, Washington ha enviat a Kíiv.

En aquest sentit, Trump ha denunciat que el seu país ha destinat a Ucraïna "200.000 milions de dòlars més que Europa", que a més té garanties de recuperar la inversió, mentre que els "Estats Units no rebran res a canvi". Sobre això, ha acusat directament Biden de no haver negociat bé.

"Aquesta guerra és molt més important per a Europa que per a nosaltres. Tenim un gran i bell oceà com a separació. A més d'això, Zelenski admet que la meitat dels diners que li hem enviat estan 'perduts'", ha reblat el president nord-americà.