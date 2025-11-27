Trump titlla de "terrorisme" el tiroteig contra dos membres de la Guàrdia Nacional i ho atribueix a un afganès

Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP
MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dimecres que el tiroteig contra dos membres de la Guàrdia Nacional als voltants de la Casa Blanca ha estat "un acte d'odi i un acte de terrorisme", i ha identificat al principal sospitós com "un estranger que va entrar des de l'Afganistan" en els vols de la retirada nord-americana durant l'Administració de l'expresident Joe Biden, a la qual va succeir l'ascens al poder dels talibans.
"Aquest atroç atac ha estat un acte de maldat, un acte d'odi i un acte de terrorisme. Ha estat un crim contra tota la nostra nació", ha deplorat en una intervenció gravada i difosa en el seu compte a la xarxa Truth Social.
Així mateix, ha indicat que "el Departament de Seguretat Nacional està convençut que el sospitós detingut és un estranger que va entrar al nostre país des de l'Afganistan, un infern a la Terra", una identificació manifestada també per la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, en el seu compte a la xarxa social X.