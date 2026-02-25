Trump titlla de "pirates" la comunitat somali de Minnesota i fa un al·legat contra la immigració

Els congressistes demòcrates li recriminen les morts d'Alex Pretti i Renée Good
MADRID, 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El president dels EUA, Donald Trump, ha tornat a atacar la comunitat somali de Minnesota en titllar-los de "pirates que han saquejat" l'estat en un nou al·legat contra la immigració, particularment des de "parts del món on el suborn, la corrupció i l'anarquia són la norma".
"Els pirates somalis que han saquejat Minnesota ens recorden que hi ha molts indrets del món on el suborn, la corrupció i l'anarquia són la norma, no l'excepció", ha declarat durant el discurs sobre l'estat de la Unió davant el Congrés, en què ha assegurat que "importar aquestes cultures mitjançant la immigració sense restriccions i l'obertura de fronteres comporta aquests problemes directament per als EUA".
Així mateix, el magnat republicà ha acusat els somalis i altres migrants indocumentats d'augmentar "factures mèdiques, tarifes d'assegurances de cotxe, lloguers, impostos i, el més important, la delinqüència". "Podem solucionar aquest problema", ha al·legat.
En la mateixa línia, Trump ha demanat als congressistes que es posessin drets si creien que "el primer deure del govern és protegir els ciutadans nord-americans, no pas els immigrants il·legals", i s'ha indignat quan només s'han aixecat els republicans.
"Us hauríeu d'avergonyir de no posar-vos drets", ha lamentat l'inquilí de la Casa Blanca en referència al públic demòcrata, unes paraules que ha reeditat diverses vegades durant la compareixença.
Per contra, les representants demòcrates Ilhan Omar (Minnesota) i Rashida Tlaib (Michigan) han afirmat que és ell qui "s'hauria d'avergonyir" i han acusat l'administració Trump d'haver "matat nord-americans", en al·lusió a les morts a trets d'Alex Pretti i Renée Good a mans dels agents federals desplegats a Minnesota durant les operacions antiimmigratòries ordenades per Washington.
Al final de la sessió al Congrés, el president de la Cambra de Representants, Mike Johnson, un dels aliats més estrets de Trump, ha criticat el comportament de les dues congressistes demòcrates --que han acabat abandonant l'escó a mig discurs--, en afirmar que "han avergonyit el seu partit i a elles mateixes".
"Les pallassades han estat indignants", ha al·legat en unes declaracions recollides per 'The Hill' en les quals ha assegurat haver estat a punt de fer que les escortessin fora l'hemicicle. "Però el president ho ha gestionat molt bé", ha defensat, després d'afegir que, en aquell moment, s'estimava més deixar que quedés patent l'actuació de les dues representants.
Qui sí ha estat expulsat de la sessió --com l'any anterior-- ha estat el representant demòcrata per Texas Al Green quan en començar el discurs de Trump ha exhibit un cartell amb el missatge 'Les persones negres no són simis', en al·lusió a la publicació a principis de febrer en què el magnat va difondre un vídeo que representava l'expresident Barack Obama i la seva dona, Michelle, com una parella de micos.