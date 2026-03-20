Trump titlla de covards els països de l'OTAN per no donar-los suport a Ormuz

L'inquilí de la Casa Blanca reitera les seves crítiques i ressalta que l'Aliança "és un tigre de paper" sense la presència dels EUA
MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha tornat a carregar aquest divendres contra els aliats de l'OTAN per la seva negativa a donar suport als EUA en l'ofensiva a l'Iran, inclosa la possibilitat d'ajudar a mantenir la navegació a l'estret d'Ormuz, després d'afirmar que aquests països són uns covards i que l'Aliança "és un tigre de paper" sense la presència de Washington.
"Sense els EUA, l'OTAN és un tigre de paper. No es van voler unir a la lluita per aturar un Iran amb armes nuclears", ha criticat a través d'un missatge a les xarxes socials. "Ara que aquesta batalla està guanyada militarment, amb molt poc perill per a ells, es queixen dels preus elevats del petroli que han de pagar, però no volen ajudar a obrir l'estret d'Ormuz", ha afegit.
Així, ha assenyalat que la reobertura d'Ormuz seria "una simple maniobra militar" davant "l'única raó dels preus elevats del petroli". "Per ells és molt fàcil fer-ho, amb poc risc. Covards, ho recordarem!", ha conclòs l'inquilí de la Casa Blanca, que ha redoblat en els últims dies les crítiques contra els aliats arran de la seva posició davant l'ofensiva dels EUA i Israel contra l'Iran.
El mateix Trump va assegurar dijous que el seu país no depèn del comerç que passa per l'estret d'Ormuz, per la qual cosa defensa la intervenció "per als altres", amb una nova crida a l'OTAN perquè faci un pas endavant respecte a un eventual desplegament naval que garanteixi el trànsit d'aquest pas estratègic.
La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha reivindicat durant els últims dies atacs contra vaixells a l'estret d'Ormuz, en resposta a l'ofensiva, que ha atacat més territori israelià i interessos nord-americans al Pròxim Orient, incloses bases militars.