Trump tem que Putin vol "arribar fins al final" i "continuar matant gent" amb la seva ofensiva a Ucraïna

El president dels EUA insisteix en el seu descontentament amb el seu homòleg rus i expressa seriosos dubtes sobre un possible acord d'alto el foc

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a expressar aquest dissabte el seu descontentament amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, pel rumb que estan prenent les converses bilaterals per aconseguir un alto el foc a Ucraïna.

En unes declaracions als mitjans a bord de l'avió presidencial Air Force One, Trump ha repetit que no està "content" amb la conversa mantinguda entre tots dos líders dijous passat i expressat la seva por que el mandatari rus no estigui disposat a detenir-se fins que compleixi tots els objectius de la invasió d'Ucraïna.

"Crec que Putin vol arribar fins al final i continuar matant gent. Això no està bé. Gens bé. No estic content", ha declarat Trump, abans de deixar entreveure que el seu país podria reprendre l'enviament de subministraments de defensa aèria a Ucraïna després de la suspensió parcial que va declarar aquesta setmana. "No m'agrada veure morir la gent i crec que els caldrà defensar-se", ha indicat.

Trump, en qualsevol cas, es va declarar descoratjat amb la manca de progressos fins al moment i ha expressat seriosos dubtes sobre un possible acord. "Només intento posar fi a això però ara mateix no puc dir si passarà. M'agradaria que acabés, perquè no vull veure morir 5.000, 6.000, 7.000 soldats cada setmana, russos o ucraïnesos, més els civils", ha declarat.