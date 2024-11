Trump tanca la seva campanya electoral arremetent contra els migrants: "Són invasions militars sense uniformes"

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, ha promès aquest dilluns des de l'estat de Pennsilvània "rescatar a cada ciutat i poble que ha estat envaït i conquistat" en un discurs ja habitual en ell contra els migrants, als quals acusa de fer dels Estats Units un "país ocupat".

L'expresident ha donat un míting en aquest disputat estat en el qual ha acusat a totes les persones migrants --amb i sense documentació-- de perpetrar "invasions militars sense uniformes" al país. "Això és tot el que és", ha declarat, reiterant la seva promesa d'ordenar una deportació massiva si s'alça amb la victòria aquest dimarts.

Durant la seva intervenció, una de les quatre programades abans de tancar la seva tercera carrera a la Presidència nord-americana, Trump ha descrit un país en declivi, "ocupat" per la població migrant, assegurant que "atacarà" a les "bandes" i demanant, com ja ha fet en altres actes, la pena de mort per a "qualsevol immigrant que mati a un ciutadà nord-americà o a un agent de la llei".

D'altra banda, el magnat ha lamentant el temps que es triga a conèixer els resultats, demanant que es voti en un sol dia i en paper, en lloc d'emprar màquines de votació electròniques.

En aquesta línia, Trump ha qüestionat la transparència de les eleccions. "Crec que és massa gran per falsejar-lo. Ho intentaran. I ho estan intentant, però és massa gran per falsejar-lo. Aquest és un gran moviment. Ho vam fer genial el 2016, ho vam fer molt millor el 2020, però van passar moltes coses dolentes", ha declarat.

El republicà ha suggerit que els estats juguen un paper en els resultats electorals, ja que "fan la col·lecta, per així dir-ho, i han de rebre ordres del Govern federal". Per això, ha insinuat que "arreglin" el sistema: "No podem permetre que això passi. Hem de guanyar a la manera antiga i arreglar-ho".

En un altre ordre de coses, Trump ha assegurat que imposarà forts aranzels a sectors com l'automòbil de Mèxic i l'acer fabricat, amb l'objectiu de rejovenir la indústria manufacturera nord-americana, prometent acabar amb la inflació i atribuint a més a la candidata demòcrata, Kamala Harris, "quatre anys d'infern econòmic per als treballadors nord-americans".

"Si Kamala Harris aconsegueix quatre anys més, la nostra economia mai podrà recuperar-se. Si jo guanyo, construirem ràpidament la major economia de la història del món", ha assegurat.

Els ciutadans nord-americans estan cridats aquest dimarts a les urnes per determinar el futur polític del país durant els pròxims quatre anys. La vicepresidenta aspira a perllongar el Govern demòcrata davant d'un Donald Trump que busca fer història tornant a la Casa Blanca quatre anys després, en un context en el qual les enquestes eviten donar per assentada la victòria d'alguna de les dues candidatures.