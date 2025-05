Trump tanca a l'Aràbia Saudita acords en defensa per valor de 127.000 milions d'euros

MADRID 13 maig (EUROPA PRESS) -

Els Estats Units (EUA) i l'Aràbia Saudita han segellat aquest dimarts compromisos d'inversió valorats en 600.000 milions de dòlars (uns 138.000 milions d'euros) i que inclouen contractes armamentístics de prop de 142.000 milions de dòlars (més de 127.000 milions d'euros), "l'acord comercial més gran de la història" en aquest àmbit segons la Casa Blanca.

El president nord-americà, Donald Trump, ha signat aquests acords en una simbòlica visita a l'Aràbia Saudita on ha estat rebut a peu de pista pel príncep hereu, Mohammed bin Salman. Sense comptar la visita al Vaticà per al funeral del papa Francesc, es tracta del primer viatge oficial a l'exterior del magnat des que va tornar al poder al gener i simbolitza, segons la seva oficina, "una nova era daurada" entre tots dos països.

Un dels grans eixos d'aquest nou marc de relacions passa per la defensa i la seguretat i beneficiarà més d'una desena d'empreses nord-americanes. A més dels futurs contractes per a la venda de "material de guerra d'última generació", sobre els quals la Casa Blanca no ha entrat en detalls, els EUA també contemplen col·laborar en la formació de les forces locals.

"La relació en aspectes de defensa amb l'Aràbia Saudita és més forta que mai amb el lideratge del president Trump", ha ressaltat la Casa Blanca, que confia que Riad pugui continuar sent el principal soci internacional en aquesta matèria, amb fronts actius ja valorats en més de 129.000 milions de dòlars (gairebé 116.000 milions d'euros).

L'objectiu de tots dos països passa a més per estrènyer llaços en l'àmbit cultural, educatiu o científic i, de fet, la llista de compromisos esbossats per Washington també recull un acord entre les agències especials dels EUA i l'Aràbia Saudita.

La firma saudita DataVolt també invertirà 20.000 milions d'euros per al desenvolupament de centres de dades d'intel·ligència artifical i infraestructura energètica als EUA, segons els documents subscrits per Trump i Bin Salman durant la simbòlica cerimònia.

Després de l'Aràbia Saudita, Trump es dirigirà a Qatar, enmig de la polèmica als EUA pel fet que el mandatari hagi acceptat un avió de luxe Boeing 747-800 que es farà servir com a aeronau presidencial, fet que fins i tot ha provocat crítiques per part d'alguns aliats del president.