Trump suspèn tota l'ajuda d'EUA a Colòmbia després d'acusar a Petro de ser un "líder del narcotràfic"

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest diumenge la suspensió immediata de l'ajuda del seu país a Colòmbia després d'acusar al seu homòleg colombià, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotràfic"
En un missatge publicat en la seva plataforma Truth Social, Trump denuncia que "la producció massiva de drogues s'ha convertit, amb diferència, en el major negoci de Colòmbia, i Petro no fa res per detenir-ho".
Trump ha manifestat que l'ajuda que Estats Units està prestant al país s'ha convertit en una "estafa a llarg termini" i ha anunciat que "a partir d'avui" quedarà suspesa "qualsevol forma de pagament o subsidi a Colòmbia".
A més, Trump ha amenaçat fins i tot amb una intervenció directa si Petro, "un líder poc reconegut i impopular", no "tanca immediatament els camps d'extermini" que representen les zones de producció de droga al seu país o, en cas contrari Estats Units "els tancarà per ell, i no serà maco".