Trump suggereix que Zelenski visitarà Washington aquest divendres davant d'un imminent acord sobre terres rares

MADRID, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dimarts a la nit que el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, vol visitar Washington aquest divendres, 28 de febrer, de cara a rematar un possible acord sobre terres rares, una exigència plantejada per l'inquilí de la Casa Blanca per seguir mantenint el suport militar a Kíiv davant de la invasió de Rússia.

"He sentit que vindrà el divendres. Certament em sembla bé si ell volgués, i li agradaria signar-ho amb mi. I entenc que és alguna cosa important, molt important", ha declarat davant dels periodistes des del Despatx Oval de la Casa Blanca, si bé des de les autoritats d'Ucraïna no s'ha confirmat aquesta visita.

S'espera que un dels principals temes de discussió entre els mandataris sigui un acord que concedeixi als Estats Units accés als recursos minerals d'Ucraïna, incloses les terres rares, després que les autoritats del país europeu afirmessin aquest dilluns que estan "en les etapes finals" de les negociacions, assegurant que "gairebé tots els detalls clau han estat finalitzats".