Trump suggereix que Veneçuela es converteixi en l'estat 51 dels EUA en una publicació sobre beisbol

Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN
MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha apuntat en la nit d'aquest dilluns a la possibilitat que Veneçuela es converteixi en l'estat número 51 del país nord-americà, després de la victòria de la selecció veneçolana en la semifinal contra Itàlia del Clàssic Mundial de Beisbol, al·legant que a Caracas "li està passant coses bones".
"Veneçuela ha derrotat a Itàlia aquesta nit, 4-2, a la semifinal del Clàssic Mundial de Beisbol. Van realment bé", ha destacat l'inquilí de la Casa Blanca abans d'afirmar que "últimament li estan passant coses bones a Veneçuela".
Al fil, s'ha preguntat, de manera retòrica, "a què es deu aquesta màgia", abans convidar als seus seguidors a secundar l'"estatalitat número 51", això és, la hipotètica integració del país del Carib com a cinquantè primer estat dels Estats Units.