Trump suggereix posar el seu nom a l'estret d'Ormuz

PRESIDENCIA DE EEUU - Arxiu
MADRID, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha suggerit aquest dimecres posar el seu nom a l'estret d'Ormuz, incidint en què Washington té el control de l'estratègic pas i replicant la seva política respecte al llac Ontario, quan va ordenar canviar el seu nom en plena disputa comercial amb el Canadà.
"Ara que està sota control dels Estats Units, hauríem de canviar el nom de l'estret d'Ormuz pel d'estret de Trump", ha assenyalat el mandatari nord-americà en un missatge a les xarxes socials en plenes tensions a Ormuz.
D'aquesta forma, ha apuntat que el canvi de nom faria que tant l'estret com "els mateixos Estats Units" estarien "més candents que mai".
Aquest missatge del cap de la Casa Blanca arriba després dels últims bombardejos nord-americans contra l'Iran, als quals la Guàrdia Revolucionària ha reaccionat atacant interessos nord-americans a la regió, enmig dels temors sobre un possible nou conflicte a gran escala al Pròxim Orient.