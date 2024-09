Trump suggereix que no es presentarà de nou a la carrera per la Casa Blanca si perd les eleccions del novembre

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units i candidat republicà a la Casa Blanca Donald Trump ha suggerit que no es presentarà de nou a la carrera presidencial dins de quatre anys si perd les eleccions de novembre, en les quals s'enfrontarà a la vicepresidenta del país, Kamala Harris, que és la candidata del Partit Demòcrata.

"No, no ho crec. Crec que això serà tot. No ho veig en absolut", ha contestat Trump a l'entrevistadora Sharyl Attkisson al seu programa 'Full Measure' quan li ha preguntat si es veu presentant-se de nou el 2028 si la seva candidatura no té èxit.

Durant l'entrevista, emesa aquest diumenge, ha manifestat que espera que la seva candidatura tingui sort aquest any. Amb la retirada de l'actual president, Joe Biden, dels comicis, Trump és el nominat presidencial de major edat en la història dels Estats Units, en un moment en el qual l'edat i l'agudesa mental s'han convertit en temes de debat en el procés electoral.

Després d'haver estat víctima de dos intents d'assassinat durant la seva tercera campanya electoral, ha assegurat que els demòcrates "són el perill" i que "estan destruint" el país en permetre l'entrada de "milions i milions de persones" que "no haurien d'estar aquí". "Ells (els demòcrates) són els que constitueixen l'amenaça per a la democràcia", ha sostingut.