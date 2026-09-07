Trump suggereix canviar el nom de l'estat de Nou Mèxic pel de Nova Amèrica

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha suggerit canviar el nom de l'estat de Nou Mèxic, a la frontera amb Mèxic, pel de Nova Amèrica, dies després de signar una ordre per rebatejar el llac Ontario com a llac Amèrica enmig d'una disputa comercial amb el Canadà.
"Molta gent ha suggerit canviar el nom de Nou Mèxic, un dels estats amb més frau electoral de tots els temps, pel de Nova Amèrica", ha dit. "Molt més bonic i prestigiós per a la gent d'aquest estat potencialment increïble. Guau, m'encanta!", ha dit per les xarxes socials.
Hores abans, el mateix Trump havia compartit una imatge del mapa de l'estat de Nou Mèxic amb aquesta segona paraula ratllada i substituïda per Amèrica, un missatge que posteriorment també ha estat publicat per la Casa Blanca a través de les xarxes socials.
La governadora de Nou Mèxic, Michelle Lujan Grisham, ha ressaltat que el nom de l'estat "no està en discussió". "Ha estat nostre des d'abans que existissin els EUA", ha assenyalat, abans de recalcar que "mentre el president intenta distreure els nord-americans de la seva desastrosa guerra a l'Iran, els preus de la benzina es continuen disparant".
"Els nord-americans també gasten més al supermercat, perden accés a l'atenció mèdica i es pregunten si algun dia es podran permetre un habitatge", ha lamentat, a més de ressaltar que gràcies al seu govern a Nou Mèxic "es brinda a les famílies escola bressol i universitat de franc, protegim l'accés a l'atenció mèdica i invertim en habitatge".
"Mentre la Casa Blanca perd el temps dibuixant mapes, Nou Mèxic treballa durament", ha dit la governadora demòcrata, que ocupa el càrrec des del gener del 2019.