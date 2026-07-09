Trump diu que Espanya "s'ha redimit" en accedir a un pagament de l'OTAN

MADRID 9 jul. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha defensat aquest dimecres que Espanya "s'ha redimit completament" després de, ha assegurat, haver accedit a una sol·licitud de "nombrosos pagaments" a l'OTAN, cosa que el magnat republicà ha posat en valor després d'haver carregat durament contra l'executiu espanyol en qualificar-lo de "causa perduda" i d'"aliat terrible" dins l'Aliança Atlàntica.
"He tingut problemes amb Espanya i encara en tinc, però avui s'ha redimit completament", ha manifestat l'inquilí de la Casa Blanca davant els mitjans després del seu pas per Ankara, capital de Turquia, per participar en la segona jornada de la cimera de l'Aliança Atlàntica.
A continuació, Trump ha explicat que "Espanya s'ha mostrat molt generosa avui" en atendre "una sol·licitud de nombrosos pagaments" que, ha assenyalat, si no ho hagués fet, "ni tan sols parlaríem amb ells".
"Es van portar molt malament, a parer meu. Però avui hi ha hagut una gran unitat en aquesta sala, la sala de l'OTAN. La veritat és que ha estat força impressionant. Ha estat molt positiu", ha destacat.
Aquestes declaracions del mandatari nord-americà contrasten amb les formulades hores abans en una conferència de premsa conjunta amb el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte, quan va amenaçar amb aturar "completament" el comerç bilateral amb Espanya, país que va qualificar de "soci terrible dins l'OTAN" per negar-se a elevar la despesa en defensa fins al 5% del producte interior brut (PIB).