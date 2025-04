Trump sospita que Putin li està "donant llargues" per parar la guerra a Ucraïna

Condemna els atacs a poblacions civils i es replanteja sancions a Moscou

MADRID, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Estats Units, Donald Trump, ha condemnat aquest dissabte els atacs russos contra objectius civils a Ucraïna i ha tornat a plantejar la possibilitat d'aplicar sancions addicionals a Moscou després de declarar obertament les seves sospites que el president rus, Vladimir Putin, li està "donant llargues".

En el vol de retorn a Estats Units després d'anar al funeral del papa a Roma --on ha parlat amb el president ucraïnès, Volodimir Zelenski-- Trump ha lamentat que el president rus "no té motius per bombardejar zones civils, ciutats i pobles d'Ucraïna amb míssils".

Trump ja va demanar obertament dijous a Putin que deixés d'atacar Ucraïna després d'un bombardeig que va deixar una dotzena de morts a la capital, Kíev, i ara ha tornat a obrir la porta a noves penalitzacions contra Rússia.

"És possible que calgui lidiar amb Putin mitjançant sancions bancàries i secundàries", ha dit. "Em fa pensar que tal vegada no vol detenir la guerra, només m'està donant llargues i cal tractar-ho d'una altra manera", ha avisat en un post publicat en la seva plataforma Truth Social.

"Només estic tractant de netejar el desastre que em van deixar, i quin desastre que és", ha lamentat el mandatari en al·lusió als seus predecessors Barack Obama i Joe Biden. "S'està morint massa gent".

Aquest divendres, l'enviat de Trump per a Rússia i Orient Pròxim, Steve Witkoff, va mantenir una conversa amb Putin per estudiar opcions que acabin amb la guerra.

En roda de premsa aquest dissabte, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha explicat que el president rus va reiterar a l'enviat de Trump que "la part russa està disposada a reprendre el procés de negociacions amb Ucraïna sense condicions prèvies", segons l'agència TASS.