Trump s'imposa als caucus republicans de Nevada i les Illes Verges

MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump s'ha imposat aquest dijous als caucus republicans celebrats als estats de Nevada i les Illes Verges estatunidenques, enllaçant diverses victòries consecutives contra Nikki Haley, que no ha pogut participar en aquesta cita electoral i ha al·legat que "estan trucades a favor de Trump".

Així, l'exmandatari s'ha fet amb la victòria a Nevada amb un 96,6 per cent dels vots, que el donarien 23 delegats per a la Convenció Nacional del Partit Republicà, on es triarà al candidat de la formació de cara a les eleccions presidencials d'aquest any, segons projeccions de la cadena de televisió CNN.

D'altra banda, el president del Partit Republicà a les Illes Verges, Gordon Ackley, ha confirmat al seu compte de la xarxa social 'X', abans Twitter, la victòria de Trump en aquest territori amb un 73,98 per cent dels vots davant el 26,02 per cent de Nikki Haley. L'exmandatari ha celebrat la seva victòria a les Illes Verges al seu compte de la xarxa social Truth Social, i en les quals ha assolit tots els delegats.

Nevada ha estat el primer estat de la costa oest a triar candidat i els seus comicis han estat marcats per una confusa situació davant la celebració d'unes primàries (el dimarts), que van comptar amb la participació de Haley, i, amb prou feines l'endemà (el dijous), un caucus, on s'han atorgat els delegats i en el qual ha participat Trump, de manera que tots dos candidats ni tan sols competeixen entre si.

Aquesta situació es deu al fet que una nova llei estatal va requerir organitzar primàries a Nevada, però el Partit Republicà estatal va seguir avançant amb el seu antic sistema de caucus de totes maneres. Després d'optar a les primàries, a Haley se li va prohibir participar en la segona cita. L'exambaixadora a l'ONU va perdre davant l'opció 'cap dels candidats' amb el 32 davant el 61 per cent dels suports.