Trump signa la llei per reobrir el govern federal després de més de sis setmanes tancat

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha signat aquest dijous la llei de finançament que posa fi al tancament del govern federal més llarg de la història del país, amb 43 dies, després de l'aprovació dilluns d'un paquet de mesures al Senat.
"Amb la meva signatura, el govern federal reprendrà les operacions i la meva administració, juntament amb els nostres socis al Congrés, continuarà treballant per reduir el cost de la vida, restablir la seguretat pública (...) i tornar a fer el país assequible per a tots els nord-americans", ha declarat l'inquilí de la Casa Blanca en l'acte de promulgació.
El magnat s'ha referit al shutdown com "el tancament demòcrata" i ha acusat l'oposició d'haver "infligit un dany massiu" al país amb "20.000 vols cancel·lats o endarrerits" per la manca de controladors aeris, amb "més d'un milió de treballadors governamentals privats del seu salari" i tallant "ajuts alimentaris a milions de necessitats", al·legacions que ha instat a "no oblidar" de cara a les eleccions de meitat de mandat.
Poc abans, la Cambra de Representants ha aprovat el paquet de mesures de finançament que el Senat va enviar fa dos dies per posar fi a un shutdown que ha provocat, entre altres coses, l'expiració dels fons del Programa d'assistència nutricional suplementària (SNAP) del qual depenen més de 40 milions de nord-americans.
El govern federal estava tancat des de l'1 d'octubre per l'estancament al Senat d'una proposta de finançament provisional en la qual els demòcrates reclamaven que s'inclogués una pròrroga al programa federal de subsidis per a les assegurances mèdiques.