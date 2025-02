El mandatari al·lega que ho fa per "protegir els nord-americans" de la "gran amenaça de les drogues mortals"

MADRID, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat aquest dissabte les ordres executives anunciades divendres per la seva administració per imposar aranzels del 25% a les importacions provinents de Mèxic i el Canadà, i del 10% a les de la Xina, per la "gran amenaça dels estrangers il·legals i de les drogues mortals" com el fentanil.

"He implementat un aranzel del 25% sobre les importacions de Mèxic i el Canadà (10% sobre l'energia canadenca), i un aranzel addicional del 10% sobre la Xina. Això s'ha fet (...) arran de la gran amenaça dels estrangers il·legals i les drogues mortals que maten els nostres ciutadans, inclòs el fentanil", ha asseverat el mandatari a la xarxa social Truth Social.

El president republicà ha argumentat que la imposició dels aranzels, que s'ha fet a través de la Llei de Poders Econòmics d'Emergència Internacional (IEEPA), és necessària per "protegir els nord-americans". "És el meu deure com a president garantir la seguretat de tots", ha afirmat.

"En la meva campanya vaig prometre detenir l'allau d'immigrants il·legals i drogues que creuen les nostres fronteres, i els nord-americans van votar aclaparantment a favor d'això", ha emfatitzat.

Prèviament, la Casa Blanca ha informat que l'ordre "és necessària per responsabilitzar la Xina, Mèxic i el Canadà de les seves promeses de detenir el flux de drogues nocives cap als Estats Units".

"Els càrtels mexicans són els principals traficants de fentanil, metanfetamina i altres drogues del món. Aquests càrtels tenen una aliança amb el govern de Mèxic i posen en perill la seguretat nacional i la salut pública dels Estats Units", han explicat.

També han sostingut que al Canadà "està creixent la producció de fentanil", així com els encreuaments fronterers il·legals, "que van arribar a màxims històrics cada any durant els últims quatre anys fiscals".

Els aranzels, que impactaran una àmplia gamma de productes, van ser signats per separat pel magnat des de la seva residència a Mar-a-Lago (Florida) i entraran en vigor previsiblement el 4 de febrer.

UN DIÀLEG FALLIT DES DEL 2016 AMB EL CANADÀ

La Casa Blanca, en l'ordre referent al Canadà, ha lamentat que "malgrat que des del 2016 s'ha iniciat un diàleg a Amèrica del Nord sobre els impactes de les drogues il·lícites en la salut pública, els funcionaris canadencs han reconegut que el problema només ha crescut".

En aquest sentit, ha determinat que "la quantitat de fentanil que va creuar la frontera nord l'any passat podria matar 9,5 milions d'estatunidencs".

I han insistit: "Es requereix una acció immediata per posar fi finalment a aquesta crisi de salut pública i emergència nacional, cosa que no passarà tret que s'asseguri el compliment i la cooperació del Canadà".

"Si bé l'any passat l'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera (CBP, en anglès) dels Estats Units, pertanyent al Departament de Seguretat Nacional, va confiscar, comparativament, molt menys fentanil del Canadà que de Mèxic, aquesta droga és tan potent que fins i tot una petita porció de la droga pot causar moltes morts i destrucció a famílies nord-americanes", han detallat.

EL GOVERN DE MÈXIC, ACUSAT DE COL·LABORAR AMB CÀRTELS

Respecte al país mexicà, la Casa Blanca ha acusat el Govern mexicà de mantenir "una aliança intolerable" amb els càrtels mexicans, complicitat que "posa en perill la seguretat nacional dels Estats Units".

"El Govern de Mèxic ha proporcionat refugis segurs als càrtels perquè es dediquin a la fabricació i el transport de drogues il·lícites, que en conjunt han provocat la mort per sobredosi de centenars de milers de víctimes nord-americanes", han afegit.

Per això, han insistit que es requereix "una acció immediata" i han apel·lat, igual que amb el Canadà i la Xina, a la cooperació per solucionar-ho.

LA XINA I EL SEU "PAPER CENTRAL EN LA CRISI DEL FENTANIL"

Respecte a la Xina, l'administració Trump ha recalcat que s'aplica l'aranzel fins que s'aconsegueixi "la plena cooperació del Govern xinès en la lluita contra el fentanil", en assegurar que la Xina "exerceix un paper central en la crisi del fentanil que està destruint vides nord-americanes".

"De fet --han declarat-- el Partit Comunista de la Xina ha subvencionat les empreses químiques xineses perquè exportin fentanil. La Xina no només no aconsegueix frenar la font de drogues il·lícites, sinó que ajuda activament aquest negoci".

"Algunes de les tècniques d'aquestes empreses amb seu a la Xina per ocultar el veritable contingut dels paquets i la identitat dels distribuïdors inclouen l'ús de reexpedidors als Estats Units, factures falses, franqueig fraudulent i embalatge enganyós", han dit.

Després de demanar la col·laboració xinesa, Trump ha justificat: "Amplio l'abast de l'emergència nacional declarada en la proclamació per cobrir la incapacitat del Govern de la Xina d'arrestar, confiscar, detenir o interceptar d'una altra manera els proveïdors de precursors químics, netejadors de diners, altres organitzacions transnacionals, delinqüents en llibertat i drogues".

La portaveu de l'executiu, Karoline Leavitt, va ser qui va confirmar divendres que els aranzels contra les importacions de Mèxic, el Canadà i la Xina entrarien en vigor aquest dissabte. Leavitt va assenyalar que "tant el Canadà com Mèxic han permès una invasió sense precedents de fentanil il·legal".

La signatura de les ordres ha aixecat polèmica entre els seus homòlegs, que han respost amb fermesa a aquesta imposició aranzelària. El primer ministre canadenc, Justin Trudeau, ha assegurat que "el Canadà està preparada" per respondre. De fet, Trudeau ha anunciat que el país imposarà aranzels del 25% sobre importacions nord-americanes per un valor de fins a 155.000 milions de dòlars.

Per la seva banda, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha sostingut que "Mèxic no vol confrontació" i li ha proposat crear una taula per tractar l'assumpte de manera conjunta, si bé ha rebutjat "categòricament" les acusacions que vinculen l'executiu mexicà amb organitzacions criminals.