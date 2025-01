Trump signa el decret que retarda la prohibició de TikTok durant 75 dies

MADRID, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat aquest dilluns un decret que retarda la prohibició de la plataforma TikTok, la qual cosa atorga a la seva matriu xinesa, Bytedance, més temps per arribar a un acord per resoldre les preocupacions nord-americanes de seguretat nacional.

El document sosté que la moratòria ajudarà a l'Administració Trump a intentar "determinar el curs apropiat a seguir d'una manera ordenada que protegeixi la seguretat nacional i, al mateix temps, eviti un tancament abrupte d'una plataforma de comunicacions utilitzada per milions de nord-americans".

"TikTok no val gens. No val gens si no ho aprovo. Podria veure un acord en el qual els Estats Units obtinguin el 50 per cent de TikTok, ho controlin una mica, tal vegada molt, depèn d'ells", ha declarat en signar l'ordre, en referència a la proposta plantejada en la vespra, quan la xarxa social es va quedar en negre pels seus 170 milions d'usuaris nord-americans.

Aquesta ordre ha posat en relleu un canvi de rumb per al president, que va intentar prohibir TikTok durant el seu primer mandat, però que ha acabat adaptant-ho com un mitjà per apropar-se als joves votants durant la campanya electoral. "Tinc un afecte especial per TikTok que no tenia originalment", ha reconegut des de la Casa Blanca.

Des de fa anys, els Estats Units han mostrat la seva preocupació pel suposat ús d'aquesta aplicació per part de Xina per recopilar dades d'usuaris nord-americans i difondre propaganda, afirmacions que la companyia ha negat enèrgicament.